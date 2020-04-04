Правительство одобрило выделение средств на помощь оставшимся за границей россиянам

04.04.2020, 9:08, Новости дня

Правительство одобрило выделение МИД средств из резервного фонда бюджетных ассигнований для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД РФ из резервного фонда правительства средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства, которые не имеют возможности оплатить данные расходы.

Также средства пойдут на продление срока действия документов, на основании которых россияне находятся на территории иностранного государства.

Кроме того, правительство выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтеры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса.

Отмечается, что «Волонтеры-медики» обязаны обеспечить работу оперативных штабов в 85 субъектах России, задействовав 15 тыс. добровольцев. Также в результате 200 тыс. граждан старше 60 лет должны получить адресную помощь на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Росмолодежь должна будет проконтролировать эффективность использования выделенных средств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.

До этого оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.