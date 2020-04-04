Медики выявили коронавирус у кошек в Ухане

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04.04.2020, 8:53, Разное

Около 15% изученных кошек, которые обитают на территории Уханя, являются носителями коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли местные исследователи.
Группа научных сотрудников Хуачжунского сельскохозяйственного университета и Уханьского института вирусологии в процессе эксперимента проанализировали образцы крови, взятые у 102 кошек после появления коронавируса и 39 до вспышки пандемии. Им удалось узнать, что до продвижения опасного заболевания эти животные не имели признаков инфекции, но после распространения Covid-19 15 из 102 животных оказались инфицированными. По мнению китайских ученых, нечто схожее вполне можно наблюдать и в других регионах планеты, охваченных эпидемией.

В первом весеннем месяце представители ВОЗ объявили вспышку коронавируса пандемией. В общей сложности на планете специалисты насчитали больше одного миллиона заболевших и около 50 тысяч умерших в результате инфекции. Наибольшая численность заразившихся выявлена на территории США – 215 тысяч человек. В РФ обнаружили около 4,1 тысячи эпизодов заражения, при этом почти три сотни человек вылечились. В Италии по состоянию на 3 апреля заболели коронавирусом больше 85 тысяч человек, общее количество подтвержденных случаев превысило 110 тысяч, погибли 14,6 тысячи человек. Именно Италия стала первой страной на планете, которая временно прекратила прямое авиасообщение с Китаем. В конце января у прибывших в Рим двух туристов из Поднебесной подтвердили заражение Covid-19. На конец зимнего периода в стране специалисты провели около 18,5 тысяч тестов на наличие эпидемии, тогда же зафиксировано почти три десятка смертей.



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