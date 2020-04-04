Коронавирусом во всем мире заразились почти 1,1 млн человек

04.04.2020, 8:37, Новости дня

По состоянию на утро сегодняшнего дня, коронавирусной инфекцией во всем мире заразились 1 099 389 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Число умерших достигло 58 901, излечились 226 603 человек.

В США уже инфицировано 277 965 человек, 7 157 погибли, 9 863 выздоровели.

В Италии из 119 827 заразившихся умерли 14 681, вылечились 19 758.

В Испании число заразившихся приближается к итальянским показателям – 119 199. Из них умерли 11 198, выздоровели 30 513.

На четвертом месте Германия с 91 159 заболевшими и 1 275 погибшими. За ней следует Китай, откуда начал распространяться коронавирус, – там число заразившихся достигло 82 526, погибли 3 330, вылечились 76 934 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине 3 апреля по состоянию на 22.00 число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 1072. Зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19, 22 человека выздоровели.