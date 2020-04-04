Коронавирусом заразился сотрудник “Укроборонпрома”, он в тяжелом состоянии

04.04.2020, 8:37, Новости дня

У одного из работников киевского предприятия, входящего в концерн “Укроборонпром”, обнаружили коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

“Случай зарегистрировано не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии”, – отметили в “Укроборонпроме”.

Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал из-за карантина. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких – все они находятся дома на обсервации.

Помещение, где две недели назад работал больной, продезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

“Заболевший – пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с того времени находился дома… Почувствовал ухудшение состояния, вызвал скорую и был госпитализирован”, – пояснили в “Укроборонпроме”.

С введением национального карантина большая часть оборонных предприятий концерна перешли в простой – на частичный режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В самом концерне и компаниях-спецэкспортерах дистанционно работают 80% работников, говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине 3 апреля по состоянию на 22.00 число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 1072. Зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19, 22 человека выздоровели.