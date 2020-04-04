Прибывшие из Таиланда в Иркутск пассажиры отправлены на обсервацию

04.04.2020, 8:31, Новости дня

Пассажиры, прибывшие рейсом авиакомпании S7 из Бангкока (Таиланд) в Иркутск, направлены на обсервацию.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, пробы на коронавирус были взяты у 149 человек, 127 из которых — пассажиры. Также пробы были взяты у восьми членов экипажа и 14 работников таможни, встречавших прибывших из-за рубежа. Все пассажиры направляются в обсерваторы, передает РИА Новости.

Как сообщалось, ранее в Иркутск прибыли из Таиланда еще два авиарейса с туристами, среди которых много транзитных пассажиров. Все они также были размещены в обсерваторах.

В минувшую пятницу, 3 апреля, авиакомпания S7 получила предписание об отзыве разрешений на чартерные рейсы 4 апреля из Владивостока и Иркутска в Бангкок и обратно.