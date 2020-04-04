НХЛ. Новичок “Рейнджерс” Миллер стал жертвой расизма

04.04.2020, 8:31, Новости дня

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" во время паузы в чемпионате устроил видеоконференцию с участием темнокожего новичка команды К'Андре Миллера. Однако завершить ее организаторы мероприятия не смогли из-за расистских высказываний одного из фанатов.

Как пояснила пресс-служба "рейнджеров", неизвестный человек сумел взломать видеочат с хоккеистом, успев написать оскорбления, относящиеся к цвету кожи Миллера. Клуб вынужден был в срочном порядке прекратить общение с игроком, в котором участвовали 500 болельщиков "Нью-Йорка".

A statement from #NYR: pic.twitter.com/Jo1RNmUdrr

— New York Rangers (@NYRangers) April 3, 2020

Позже с осуждением расистского поступка выступила и Национальная хоккейная лига, заявив, что будет продолжать бороться с этим "уродливым" явлением.

Напомним, что "Рейнджерс" заключил стандартный контракт новичка с Миллером в марте 2020 года. 20-летний американский защитник был выбран клубом на драфте 2018 года под общим 12-м номером.