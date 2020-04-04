 

Абдулманап Нурмагомедова рассказал о накоплениях сына

04.04.2020, 8:30, Новости дня

Отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова поделился информацией о финансовом состоянии сына. Он заявил, что в мире гораздо больше людей, которые по количеству денег превосходят российского бойца смешанного стиля.

В интервью, которое было размещено на канале Игоря Рыбакова в YouTube, Абдулманап Нурмагомедов ответил на вопрос о накоплениях сына. "Думаю, на сегодняшний день состояние Хабиба составляет около 100 миллионов долларов", – сообщил отец спортсмена.

Напомним, что Нурмагомедов-младший 18 апреля должен был сразиться с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии коронавируса местные власти отказали организаторам турнира в его проведении.



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