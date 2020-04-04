Ученые: Пилатес нормализует давление у девушек с ожирением

04.04.2020, 8:30, Разное

Пилатес может оказаться хорошей стратегией для улучшения работы сердечно-сосудистой системы у молодых женщин, которые страдают ожирением и подвержены риску появления гипертонии. Система таких упражнений получила не так давно большую популярность.

В США пилатес стал одним из наиболее известных оздоровительных программ, потому как хорошо улучшает осанку, гибкость, контролируемость дыхания и собранность мускулатуры. Между тем, особенной проблемой для медицины стало увеличение численности молодых людей с ожирением. Удалось выяснить, что физкультура является ведущим фактором в профилактике сердечных болезней, но полные девушки, как правило, не занимаются тренировками.

Ученые анализировали данные женщин с ожирением возрастом 19-27 лет с повышенным кровяным давлением на протяжении трех месяцев соблюдения правил пилатеса. К старту опыта все они не жаловались на наличие хронических заболеваний, тратили в неделю 90 минут на физкультуру и не курили. Каждые семь дней осуществлялись три одночасовых занятия, численность повторений и уровень сложности приходилось увеличивать в течение всего периода эксперимента. Результат продемонстрировал, что постоянные занятия пилатесом способны в существенной мере уменьшить артериальную жесткость и кровяное давление.

Эксперты посчитали, что такая система может уменьшить риск возникновения гипертонии у девушек с лишним весом, а полученный итог проводимого исследования подтвердил пользу пилатеса для полноценного функционирования сосудов и сердечной мышцы. Обычные физические действия у лиц с дополнительной массой тела используются довольно нечасто, в связи с чем тренировки с задействованием элементов пилатеса могут стать очень эффективными для предотвращения всяческих недугов, включая гипертонию.