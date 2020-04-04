Обнародованы данные о смартфонах Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro

04.04.2020, 8:30, Разное

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о новых бюджетных смартфонах Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro. Официальная презентация данных мобильных устройств состоится 23 апреля.

Как предполагается, все смартфоны выйдут на рынок с разными чипсетами. Базовая модель Huawei nova 7 построена на процессоре Kirin 985, 7 SE – на Kirin 820, а во флагмане nova 7 Pro присутствует микросхема Kirin 990. Все платформы поддерживают работу сети пятого поколения и, как считается, данный модем будет во всех этих аппаратах.

Как гласят слухи, за версию Huawei nova 7 SE пользователям придется заплатить 280 американских долларов, 425 долларов нужно выложить за обычную «семерку» и топовый гаджет nova 7 Pro обойдется потребителям в 495 долларов.