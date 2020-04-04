Российские военные продезинфицировали четыре пансионата в Италии

04.04.2020, 8:30, Новости дня

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию еще четырех лечебных учреждений для пожилых в Ломбардии, сообщили в Минобороны России.

Военные «провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме, Дзоньо», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений».

Напомним, РФ оказала помощь в борьбе с коронавирусом ряду стран, включая Италию и США.

При этом в некоторых странах СМИ пытаются найти злой умысел в российской гумпомощи. Например, британская Би-би-си провела «расследование», чтобы проверить «искренность слов благодарности» американцев и итальянцев.

В ответ на это посольство РФ в Великобритании призвало не искать «скрытый смысл» в действиях Москвы, указав, что оказываемая российской стороной помощь – это пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.