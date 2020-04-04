Сергей Лазарев сексуально сварил яйца и спел об этом

04.04.2020, 8:30, Разное

В Сети вспомнили об архивном видео Сергея Лазарева, снятом в 2013 году для «Вечернего Урганта». В ролике артист готовит идеальное яйцо и поет об этом.

О клипе под названием «Яичко всмятку» напомнили авторы юмористического проекта «Вечерний Ургант» в честь дня рождения Сергея Лазарева, отметившего 1 апреля 37-летие. Шуточное видео создавалось при участии Александра Гудкова. В сюжете разворачиваются настоящие страсти, связанные с процессом приготовления яйца. Лазарев делится рецептом идеального блюда посредством песни.

Фанаты пришли в восторг от архивного ролика, а многие признались, что увидели его впервые. Некоторые интернет-пользователи отметили, что благодаря Лазареву научились готовить яйца, а сам он делал это очень сексуально.