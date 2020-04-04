 

Сергей Лазарев сексуально сварил яйца и спел об этом

04.04.2020, 8:30, Разное

В Сети вспомнили об архивном видео Сергея Лазарева, снятом в 2013 году для «Вечернего Урганта». В ролике артист готовит идеальное яйцо и поет об этом.
О клипе под названием «Яичко всмятку» напомнили авторы юмористического проекта «Вечерний Ургант» в честь дня рождения Сергея Лазарева, отметившего 1 апреля 37-летие. Шуточное видео создавалось при участии Александра Гудкова. В сюжете разворачиваются настоящие страсти, связанные с процессом приготовления яйца. Лазарев делится рецептом идеального блюда посредством песни.

Фанаты пришли в восторг от архивного ролика, а многие признались, что увидели его впервые. Некоторые интернет-пользователи отметили, что благодаря Лазареву научились готовить яйца, а сам он делал это очень сексуально.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Самые успешные молодые лидеры в интернет-СМИ

23.02 / Гвендолин Кристи и Мадонна обменялись шутками об «Игре престолов»

16.03 / Эмигрантка из России рассказала, как проходит карантин в Испании

26.03 / Эксперты составили ТОП-10 флагманов 2020 года

25.02 / Ирина Васенина рассказала о неготовности Сергея Бодрова-младшего к семейной жизни

22.02 / Мнение: Стабильность

20.03 / Трехрядный кроссовер с семиместным салоном Chevrolet Blazer добрался до дилеров

27.03 / Анастасия Волочкова получила в подарок от возлюбленного розу из туалетной бумаги

05.03 / “Какой красивый”: Зудину восхитил полуголый муж Боярской

09.02 / Мнение: Блокировка телевизоров Самсунг, жадная Тесла и средство для дефотошопинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска