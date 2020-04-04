Тарасов на рождение второй дочери подарил Костенко дом, который начал строить с Бузовой

04.04.2020, 8:09, Разное

Дмитрий Тарасов проживает с семьей в особняке, который начал строить с экс-супругой Ольгой Бузовой. Теперь дом, как призналась в беседе с поклонниками Анастасия Костенко, принадлежит ей.

Модель решила поставить точку в данной теме, отвечая на вопросы поклонников в «историях» своего Instagram-аккаунта. Фанату, интересующемуся «долевой ли у нее особняк или это дом Тарасова», знаменитость ответила: «Дом – мой». Как выяснилось, коттедж, где Костенко сейчас проживает вместе с детьми и мужем, Тарасов подарил ей на рождение второй дочери.



Особняк, занимающий 25 соток, с шестью спальнями, несколькими санузлами, огромной гардеробной, просторной гостиной, Тарасов начал строить вместе с Бузовой. К дому прилагаются большой бассейн и гараж, рассчитанный на два автомобиля, а также домик для прислуги. Теперь владелицей этой недвижимости является Анастасия Костенко.