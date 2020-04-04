Смартфон Meizu 17 Pro удивил экспертов размещением фронтальной камеры

04.04.2020, 8:09, Разное

Флагманский смартфон Meizu 17 Pro смог удивить экспертов цифрового рынка нестандартным размещением фронтальной камеры. Она не просто встроена в дисплей, а воспринимается как обычная иконка информационной панели.

Получить информацию о внешнем виде стало возможным благодаря сетевому информатору под псевдонимом AndroidSaint. Он известен за свои правдивые предсказания внешнего вида устройств, и в этот раз он показал, как будет выглядеть Meizu 17 Pro, анонс которого ожидается только 15 апреля. Эксперты очень заинтересовались фотографией, так как внимание привлекает нестандартное решение по размещению фронтальной камеры. Если во всех других флагманах конкурентов модуль сразу бросается в глаза и выделяется на фоне дисплея, даже будучи встроенным в него, то в Meizu 17 Pro камеру можно даже не заметить. Всё дело в том, что разработчики немного сместили информационную панель и именно рядом с ней расположили модуль фронтальной камеры. Это позволило создать иллюзию, что небольшая чёрная точка – лишь иконка на рабочем столе.

Технические характеристики Meizu 17 Pro не отличаются от других флагманских моделей. Процессором заявлен Snapdragon 865, а оперативная память LPDDR5 позволит раскрыть весь потенциал его мощности. Экран получил повышенную частоту обновления в 90 Гц, против 60 Гц у стандартных телефонов. Смартфон оснастили модулем Wi-Fi 6 и NFC.