 

Анастасия Заворотнюк поблагодарила жену Стаса Михайлова Инну за поздравления с днем рождения

04.04.2020, 7:53, Разное

Актриса Анастасия Заворотнюк, давно не появлявшаяся в Сети, поблагодарила жену Стаса Михайлова Инну за проявленное внимание и поздравления. Знаменитость отметила, ей было очень приятно прочитать тёплые слова в день своего рождения.
Звезда комедийного телесериала «Моя прекрасная няня» продолжает лечение и старается максимально оградиться от внешнего мира. Несмотря на это, она всё же решила прервать молчание и написала слова благодарности в социальной сети. Именно там супруга Михайлова прокомментировала одну из записей, посвящённую актрисе, словами: «Храни Господь». Заворотнюк не оставила без внимания эти слова и в комментариях выразила свою благодарность певцу и его жене за проявленное внимание и тёплые поздравления, которые согревают душу.

Эстрадный певец Стас Михайлов и его жена Инна были одними из первых, кто начал требовать публиковать только правдивые сведения о состоянии здоровья Заворотнюк. Пара сделала это с целью пресечь любые слухи, и спекуляцию СМИ на распространении фейков. Благодаря им в социальной сети появилась группа в поддержку актрисы.



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