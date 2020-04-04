Эксперты назвали очищающие печень продукты

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04.04.2020, 7:53, Разное

Эксперты назвали лучшие продукты питания, помогающие вывести токсины и очистить печень. Зелёный чай, тыква и яблоки прекрасно справляются с этой задачей.
Употребление жирной или жаренной пищи, а также приём алкогольных напитков, крайне негативно сказываются на состоянии печени. Её клетки повреждаются, и требуется время на их восстановление. Помочь в этом процессе может зелёный чай. Этот напиток является природным антиоксидантом из-за высокого содержания катехинов. Не меньше пользы приносит тыква. Из-за мочегонного эффекта она помогает быстрее выводить всё лишнее из организма, тем самым позволяя печени очищаться. Яблоки очень богаты пектином, который способствует выведению продуктов распада из печени и всего организма.

Исследователи отметили и другие продукты питания, в числе которых лук и чеснок. Аллицин, содержащийся в них, прекрасно выводит токсины из печени. Не следует забывать о цветной капусте и брокколи. Они улучшают метаболизм и, как следствие, ускоряют заживление повреждённых клеток печени.



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