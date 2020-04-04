 

Мнение: Идеи чучхэ побеждают коронавирус

04.04.2020, 7:43, Разное

На тему многочисленных вопросов, а есть ли коронавирус в Северной Корее, Пхеньян официально ответил, что случаев заражения коронавирусом на территории КНДР нет.
Все границы КНДР сейчас закрыты (закрыли их еще в январе), на карантине сидит 40 000 человек (по большей части вернувшиеся из Китая рабочие и специалисты, а также иностранцы.).
ВОЗ также не имеет информации о том, что на территории КНДР был хотя бы 1 случай заражения коронавирусом.
Само собой "друзья КНДР" вовсю вещают, что коварный Ким Чен Ын скрывает правду и заболевшие есть (или были, но их всех расстреляли из минометов). Но какой-то достоверной фактуры, окромя традиционных измышлений печатной прессы Южной Корее на этот счет нет.
Как представляется, перед нами тот случай, когда закрытость КНДР существенно облегчила властям принятие превентивных мер, которые и позволили сразу взять ситуацию под контроль. Собственно, пропаганда КНДР на это и упирает, указывая на то, что в период, когда мир переживает тяжелые экономические и медицинские испытания, идеология чучхэ-сонгун наглядно демонстрирует свои преимущества. Но впрочем, тут особых открытых нет – страны способные хотя бы к частичной мобилизации ресурсов и усилий в текущих реалиях показывают большую эффективность, нежели страны с неолиберальной моделью и превалирующим индивидуализмом.

PS. Ну и вдохновляющий плакат северо-корейских ракетчиков.

Источник: Colonel Cassad



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