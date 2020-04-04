 

Члены семьи Кеннеди пропали во время плавания на каноэ в США

04.04.2020, 7:30, Новости дня

В штате Мэриленд пропали Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин, сообщил ее муж Дэвид Маккин. Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин – внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США.

В четверг 40-летняя женщина и ее восьмилетний сын пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Дэвид Маккин сообщил, что они отдыхали в доме на набережной. Дети играли в мяч, тот попал в воду. Его супруга с сыном взяли каноэ, решив достать мяч, но «вышли дальше, чем могли справиться, и не смогли вернуться обратно».

Во второй половине дня скорость ветра достигала 13,3 м/с, а высота волн составляла 0,6–0,9 м.



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