Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают от коронавируса

04.04.2020, 7:30, Разное

Иностранные специалисты в области медицины заявили, что хирургически перчатки не являются отличным средством для защиты от коронавируса. Они тоже могут содержать множество опасных для здоровья микробов.

Как отмечают врачи, по собственной текстуре хирургические перчатки схожи с кожным покровом, они способны тоже поглощать патогены и бактерии с грязной поверхности. Если дотронуться ими до лица, то появляется немалый риск заразиться, как и в том случае, если у человека немытые руки. Чтобы перчатки стали настоящей защитой от всевозможных заболеваний, необходимо чистить их регулярно и менять.

Когда выполняется уход за пациентами с диагнозом коронавирус Covid-19, медики советуют пользоваться данными приспособлениями при контакте с калом, кровью или иными выделениями организма. Это актуально и в случае тех ситуаций, когда приходится обрабатывать опасные потенциально поверхности: клавиатуру, телефоны, сантехнику и прочее.

Специалисты рекомендуют людям не касаться в перчатках рта, носа и глаз, применяя их только единожды, а потом сразу снимать и мыть руки в течение 20 секунд с водой и мылом. Американские эксперты просят здоровых людей не носить маски для предотвращения заражения коронавинусом. Наиболее эффективно защититься от инфекции, подчеркивают медики, поможет частое мытье рук.