Глава ГАСИ: В регионах готовятся провокации и попытки дискредитировать реформу градостроительства

04.04.2020, 7:18, Новости дня

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Юрий Васильченко заявил в видеообращении на официальном сайте ведомства, что ему известно о подготовке провокаций в территориальных органах Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

“Так случилось, что старт большой реформы градостроительства, которой Украина ждала уже много лет и которую представил президент Владимир Зеленский, совпал с приходом в Украину эпидемии коронавируса. Однако это не должно мешать нам двигаться вперед. Вместе с тем, должен с сожалением констатировать, что сейчас есть откровенные попытки саботажа. Нам стало известно, что готовятся провокации в территориальных органах ГАСИ. С помощью этих провокаций будут пытаться дискредитировать нашу команду, реформу, президента Владимира Зеленского”, – заявил Васильченко.

Он отметил, что если к сотрудникам Госархстройинспекции будут обращаться различные “решалы”, они должны действовать исключительно в рамках закона.

Васильченко призвал также писать обращения по поводу коррупционных действий чиновников на созданной правительством платформе “Реформирование системы градостроительства” bezdabi.gov.ua.

“А врагам реформы я хочу сказать: не дождетесь. Никакие ваши провокации, лживые слухи и фальшивые обвинения не помешают проведению реформы, которой вы так боитесь. Ваши схемы будут уничтожены. ГАСИ уже готова к ликвидации. Не пытайтесь влиять на этот процесс, а лучше учитесь работать честно”, – подчеркнул глава ГАСИ.

Он убежден, что большинство участников рынка поддерживают реформу и видят в ней перспективу.

“Ведь именно строительная отрасль в условиях глобального кризиса, который охватывает мир, может стать одним из локомотивов экономики Украины. И наша реформа будет способствовать этому, потому что она совершенно меняет философию отношения к градостроительству”, – заявил Васильченко.

ВИДЕОВидео: Державна архітектурно-будівельна інспекція України / YouTube

5 марта Зеленский сообщил, что ГАСИ ликвидируют в течение двух недель. “Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ – это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт”, – говорил он.

11 марта Кабмин назначил руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.

13 марта президент заявил, что вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции в Украине создадут три центральных органа государственной власти. Глава государства подчеркнул, что ГАСИ ликвидируют из-за коррупции.