ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с COVID-19 – Шмыгаль

04.04.2020, 7:18, Новости дня

Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения помогут Украине в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Детали поддержки премьер обсудил сегодня на совместной встрече с координатором системы ООН в Украине Асенефой Лубрани, советником по вопросам партнерства офиса координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом.

“Приветствуем запуск в пределах глобального плана ООН отдельного плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине. Согласно ему, до конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн. Из них $84 млн будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще $81 млн пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии”, – сообщил он.

ВОЗ, в свою очередь, совместно с Министерством здравоохранения Украины работают над разработкой стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине, добавил премьер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,06 млн человек, из них более 223 тыс. выздоровели, а 56,7 тыс. умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, из них 19 вылечились, 23 скончались.