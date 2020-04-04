В Сербию прибыли 10 самолетов ВКС России

04.04.2020, 7:16, Новости дня

На аэродром Батайница в Сербии прибыл 10-й самолет Ил-76 ВКС России, который доставил специалистов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Кроме того, с аэродрома Чкаловский в Московской области вылетел 11-й самолет – последний из тех, что планировалось направить в Сербию, передает РИА «Новости».

Российские специалисты приступят к выполнению задач по борьбе с коронавирусом после согласования районов работы, передает ТАСС.

Напомним, для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».