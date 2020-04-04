Слухи о состоянии здоровья Назарбаева в Казахстане назвали провокацией

04.04.2020, 7:15, Новости дня

Накануне пресс-служба экс-президента Казахстана Нурсуртана Назарбаева заявил о его телефонных переговорах, связанных защиты населения страны в условиях распространения коронавируса, которое было проиллюстрировано фотографией, давшей основание заявить о его плохом состоянии здоровья.

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева опроверг появившиеся слухи, назвав их клеветой и провокацией, передает РИА Новости. Он пояснил, что в условиях строгого карантина допуск в рабочий кабинет лидера нации ограничен, однако пресс-служба старается своевременно информировать население о деятельности первого президента, и заверил, что тот находится в полном здравии, продолжая работать во благо Родины даже в условиях карантина.