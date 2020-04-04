Строительство военных медицинских центров в России идет с опережением графика
04.04.2020, 7:15, Новости дня
Минобороны РФ продолжает оперативно возводить многофункциональные медицинские центры. Масштабные стройки идут в пятнадцати регионах страны.
Количество рабочих увеличили еще на тысячу и теперь круглосуточно трудятся более пяти с половиной тысяч человек. Всего готовят 16 центров. Их строительство идет с опережением графика.
Первый центр сдадут в Нижнем Новгороде уже в середине апреля, сообщает телеканал "Россия 24". Все учреждения оборудуют самой современной техникой. И при необходимости они будут принимать и гражданских пациентов.
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