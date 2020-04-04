 

Певица Pink победила коронавирус

04.04.2020, 7:15, Новости дня

Популярная американская певица Pink сообщила, что у нее была выявлена коронавирусная инфекция нового типа, от которой ей удалось излечиться. Она призналась, что симптомы заболевания появились у нее и ее трехлетнего сына две недели назад.

По словам исполнительницы, после того, как их лечащий врач провел тесты, давшие положительный результат, ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала его указаниям. После завершения карантина были проведены повторные тести, и они были отрицательными, передает РИА Новости.

Также Pink сообщила, что пожертвовала миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19 в Филадельфии и Лос-Анджелесе, чтобы поддержать работников здравоохранения, которые "каждый день сражаются на передовой". Певица призвала всех оставаться дома в период распространения вируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Мнение: Держаться здравого смысла становится все труднее

13.03 / Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

09.02 / Выступление в Польше: такого от Макрона не ожидали

02.02 / Германия эвакуировала более 120 человек из Китая. У двоих обнаружили коронавирус

22.03 / В Грузии вводится ЧП из-за коронавируса

04.02 / Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

13.02 / Times – «вреднее для организма и опаснее для планеты» — британские учёные развенчали миф о преимуществах тофу перед мясом

14.02 / Мишустин поручил Минздраву сформировать список лекарств для лечения онкологии

03.03 / “Укроборонпром” поддержал дерегуляцию экспорта вооружений. Частные компании смогут продавать оружие за границу без согласования с концерном

15.03 / В США полицейские попросили злоумышленников прекратить преступную деятельность на период эпидемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска