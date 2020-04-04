Певица Pink победила коронавирус

04.04.2020, 7:15, Новости дня

Популярная американская певица Pink сообщила, что у нее была выявлена коронавирусная инфекция нового типа, от которой ей удалось излечиться. Она призналась, что симптомы заболевания появились у нее и ее трехлетнего сына две недели назад.

По словам исполнительницы, после того, как их лечащий врач провел тесты, давшие положительный результат, ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала его указаниям. После завершения карантина были проведены повторные тести, и они были отрицательными, передает РИА Новости.

Также Pink сообщила, что пожертвовала миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19 в Филадельфии и Лос-Анджелесе, чтобы поддержать работников здравоохранения, которые "каждый день сражаются на передовой". Певица призвала всех оставаться дома в период распространения вируса.