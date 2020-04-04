Мнение: Повышение крепости водки до 70% сделает ее антисептиком

04.04.2020, 7:10, Разное

Антисептики в дефиците. Огромном. Даже в больницах. И не только в России – даже в США. Водка не работает как антисептик. Надо просто издать указ – выпускать водку крепостью 70%, и не ниже. Согласно российскому ГОСТу, водка должна иметь крепость от 37,5 до 56 процентов, тогда как эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется лишь от 60%-ым содержания спирта. Заводы легко могут перепрофилироваться на выпуск крепчайшей водки (достаточно подкрутить перегонный механизм и не разбавлять), этикетки можно даже не переклеивать. И стоить такое технологически простое действие будет очень дешево.

Алкоголику, между прочим, глубоко наплевать, пить 40%, или 70%. Он все равно выпьет и 70%, как 40%. Спирт Рояль, запивая водичкой, и закусывая луком, запросто пили в городах и селах в 90-е. Видел лично таких. Не разводили даже.

Антисептик должен быть с концентрацией спирта не менее 60%, чтобы иметь обеззараживающие свойства, сообщает ВОЗ. Обычная водка не подойдет. А водка 70% уже становится реальным антисептиком. И очень эффективным. Им можно и поверхности обрабатывать, и руки мыть.

Правда, такой водки нигде в мире нет. Там же – акцизы. Высокие цены. Но в России водка – дешевая. Налаживаешь перегонные мощности, и она пойдет 70-75% крепости, и будет разливаться по бутылкам.

Таким образом дефицит антисептиков, в том числе в лечебных учреждениях по всей России убирается на раз.

Менделеев, который называл идеальным градус в 40%, конечно, был бы недоволен. Но он давно умер. Новый стандарт в 70% – самое время вводить.

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