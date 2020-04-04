Названы самые производительные смартфоны марта от AnTuTu

04.04.2020, 7:09, Разное

Сотрудники известного бенчмарка AnTuTu назвали наиболее производительные смартфоны, которые работают на основе операционной системы Android. На первом месте оказался гаджет Oppo Find X2 Pro с показателем 606 389.

На второй позиции перечня AnTuTu находится смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G с результатом 598 572 балла. Замкнул топ-3 снова продукт китайской компании Oppo Find X2, сумевший набрать 590 253 очка. Далее расположился в перечне Redmi K30 Pro, у него 589 607 пунктов. На следующих местах находятся Vivo iQoo 588 305 и Black Shark 3 Pro 588 125. Это первая шестерка самых производительных гаджетов марта на OC Android. Также в перечне AnTuTu можно встретить Realme X50 Pro, Vivo NEX 2S 5G, Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3.

Все смартфоны, указанные выше, обладают флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865. Также стоит отметить присутствие оперативной памяти LPDDR5 на 8 Гб или 12 Гб в зависимости от модификации и ее характеристик.