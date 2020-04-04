Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

04.04.2020, 7:08, Новости дня

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, сообщил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Медведчук заявил, что украинский «закон о земле» на Западе встретили «без восторга» – почти сразу «последовал окрик «не годится», сообщается на сайте партии.

Так, Всемирный банк потребовал пересмотреть закон, увеличив «разрешенную к приватизации площадь участка». Кроме того, ВБ требует «допустить к покупке земли юридических лиц». Банк считает это «критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами».

Банк также потребовал «прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства», жилищного и дачного строительства.

Как сообщил Медведчук, от Украины потребовали допустить «международные корпорации, которые быстро «подомнут» под себя рынок сельхозземли». Подчеркивается, что «фактически речь идет об обезземеливании украинского крестьянства».

Медведчук сообщил о «провале земельного закона сразу после его принятия». Он сомневается, что Украина сможет получить обещанные ей 10 млрд долларов, хотя Киеву могут бросить «не очень большую кость, чтобы удержать очередную никчемную прозападную украинскую власть на плаву».

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.