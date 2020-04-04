«Мы сейчас все в полной неизвестности»: Наталья Штурм рассказала о трудностях карантина и угрозе заражения

04.04.2020, 6:53, Разное

Певица Наталья Штурм откровенно пояснила о том, чем труден для неё карантин. Также она высказала свою точку зрения по поводу угрозы заражения на дне рождения Аллы Крутой.

Пандемия коронавируса разрушила планы и внесла свои коррективы в образ жизни практически всех людей. Психологи отмечают, что всё намечаемое человеком в условиях стресса чаще всего не реализуется. Иностранный язык не поддастся изучению, бесконечный просмотр самых остросюжетных сериалов надоест, повысить свою квалификацию смогут только люди волевые. Особенно тяжело тем, кто привык ни в чем себе не отказывать, деятельным, тем, кого влечет «охота к перемене мест». Именно таким человеком и считает себя Наталья Штурм. Ограничения свободного передвижения сказываются на её подавленном настроении, а отсутствие привычных снарядов для тренировки спины негативно отражается на здоровье. Недоступна и поездка за границу, а там у неё живет со своей семьей взрослая дочь и маленький внук. Собственный дом позволяет им немного легче переживать трудности изоляции, но угроза инфицирования также угнетает. Из-за боязни заразиться певица отказывается от съёмок на телевидении, соблюдает она и все предписанные меры безопасности.

Ситуацию с обвинениями в адрес Льва Лещенко Наталья Штурм считает жестокой и бессмысленной. Носителем вируса мог оказаться любой из большого количества гостей Аллы Крутой, а свое недомогание певец мог отнести к возрасту, усталости после перелёта. Во всем виновата ситуация «полной неизвестности» и неуверенности не только в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне, в которой оказались люди.