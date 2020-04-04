 

Honor в «месяц изоляции» станет бесплатно забирать в ремонт технику из дома клиента

04.04.2020, 6:53, Разное

Компания Honor проводит акцию, предлагая позаботиться о гаджетах россиян, пока они остаются дома на карантине из-за коронавируса. Проект связан с сервисной поддержкой и предусматривает продление гарантии на брендовую технику, а также вывоз ее на ремонт прямо из дома клиента.
Доставка сломавшихся гаджетов марки Honor в сервисные центры фирмы до 31 мая будет бесплатной по всем регионам РФ. Это касается и устройств, которые еще на гарантии, и аппаратов с закончившимся сроком. Оставить заявку в первом случае можно по телефону, а во втором – на официальном портале Honor.

В рамках акции, объявленной в период изоляции из-за коронавируса, технику из дома клиента станут забирать, как пообещали в фирме, «безопасным бесконтактным способом» курьеры. Обслуживание будет производиться в течение пяти рабочих дней. Кроме того, компания обещает продлить истекшую гарантию до 30 мая.

По завершении акции услугу доставки для гарантийных случаев Honor оставит бесплатной, а для остальных стоимость будет зависеть от региона.



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