В борьбе с коронавирусом поможет кровь выздоровевших пациентов. Последние новости медицины

04.04.2020, 6:50, Новости дня

Кровь переболевших коронавирусом поможет найти вакцину против этого заболевания; яд скорпиона лечит детей с алкогольным синдромом; продолжительность жизни зависит от цвета волос. Последние новости медицины в кратком обзоре Настоящего Времени.

Кровь выздоровевших пациентов в борьбе с коронавирусом

Пока одни отчаянно пытаются найти способ замедлить распространение инфекции и наиболее эффективные методы лечения, другие предлагают вспомнить, как лечили переливанием крови многие инфекционные заболевания в период предыдущих пандемий. Этот метод использовали против дифтерии, испанского гриппа, кори и Эболы.

Американское агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) дало добро на использование этого метода в лечении больных, которые находятся в критической стадии заболевания.

Ранее ВОЗ подчеркивала, что реконвалесцентная плазма – один из надежных методов борьбы со смертельно опасными инфекциями.

Реконвалесцентная плазма действует на иммунитет человека иначе, чем вакцина. При введении вакцины у человека начинают вырабатываться свои защитные механизмы. Это называется активным иммунитетом. Плазма от переболевшего человека обеспечивает пассивный иммунитет. Организм человека при введении такой крови заимствует чужие антитела, которые могут успешно бороться с болезнью. Такой метод не обеспечивает пожизненный иммунитет, но может спасти от смерти заболевшего человека.

В феврале китайские медики уже успешно использовали данный метод в лечении пяти тяжелобольных пациентов.

Алкогольный синдром плода и яд скорпиона

Американские ученые уверены, что препарат на основе скорпионьего яда может помочь в лечении детям с диагнозом “фетальный алкогольный синдром”. Этот синдром развивается у плода, если женщина в период беременности злоупотребляет алкоголем. Возможные последствия часто носят необратимый характер и могут включать задержку физического развития, умственную отсталость, врожденные дефекты. До настоящего момента эффективного лечения фетального алкогольного синдрома не было.

Идею использовать яд индийского красного скорпиона в качестве проводника лечебных субстанций для нерожденного ребенка предложили сотрудники Национальной детской больницы в Вашингтоне (США). В рамках исследования ученые использовали препарат тамапин, который был создан на основе этого яда. Научная группа обратила внимание, что это лекарство значительно снижает токсическое влияние алкоголя и помогает заново “настроить” работу поврежденных клеток.

Пока разработана доклиническая модель лечения алкогольного синдрома плода на мышах. Но, несмотря на это, находка американских ученых дает надежду многим детям, рожденным от родителей с алкогольной зависимостью, развиваться нормально.

От цвета волос зависит продолжительность жизни

На продолжительность жизни влияет не только наш образ жизни, диета и любовь к утренним пробежкам. Британские ученые сделали предположение, что цвет волос также может влиять на срок и качество нашей жизни.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч человек. Ученые изучили геном всех участников исследования и пришли к выводу, что у мужчин с темными волосами половое созревание начинается раньше, а раннее половое взросление, по мнению ученых, прежде всего неблагоприятный фактор для здоровья. Этот фактор негативно сказывается на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже онкологических заболеваний. Эксперты уверены, что выработка пигмента и сроки взросления имеют схожие биологические механизмы. Именно эти процессы регулируются одной из самых главных желез в человеческом организме – гипофизом. Чем активнее идет выработка гормонов гипофизом, тем быстрее происходят созревание половых желез и интенсивная пигментация кожи и волос. Подобная закономерность отмечена и у женщин.

Невесомость расширяет кости черепа космонавтов

Научная группа обнаружила необычное у космонавтов: невесомость «заставляет» некоторые кости черепа расширяться, вызывая головокружение и закладывание ушей. Космические путешествия стали реальностью в 1961 году. С тех пор более 200 человек побывали в космосе, а продолжительность пребывания увеличилась с двух часов до более чем года. Но мало кому известно, какой ценой для здоровья даются эти путешествия.

В своем новом исследовании ученые из Японии и США изучили наиболее частые симптомы, которые астронавты испытывают в космосе: головокружение, дезориентация в пространстве, заложенность носа и ощущение закладывания ушей. Изучив данные компьютерно-резонансной томографии 35 астронавтов и сравнив состояние пазух носа, ушей и костей черепа до и после полета в открытый космос, ученые смогли найти причину недомогания. Важным пунктом было то, сколько времени человек находился в космосе. Некоторые из астронавтов провели в космосе менее 30 дней, в то время как другие имели более длительный космический полет на борту Международной космической станции. Результаты исследования стали неожиданностью для медиков. Оказалось, что микрогравитация (невесомость) способна влиять на клетки костей черепа, расширяя их. При этом происходило сдавление слухового канала и у астронавтов возникали вышеперечисленные жалобы. Интересно, что изменения отмечались у тех астронавтов, которые совершали долговременные полеты.

Ученые учатся читать мысли

Американские ученые Калифорнийского университета в

Сан-Франциско получили возможность “прочитать” чужие мысли и преобразовать их в предложения. Целью ученых было “расшифровать” безмолвную “речь” тех, кто потерял возможность говорить по тем или иным причинам. Эта технология помогла перевести сигналы сотен тысяч нейронов в слова и набирать нужную последовательность слов в компьютерном интерфейсе в реальном времени. Показатель точности при этом составлял 97%.

В исследовании участвовали четыре пациента с диагнозом “эпилепсия”. Всем участникам эксперимента установили мозговые имплантанты для мониторинга их состояния и попросили прочитать определенные предложения, чтобы считать электрическую активность из разных участков мозга. С помощью нейронной сети искусственного интеллекта эти сигналы преобразовывались в отдельные слова.

Хотя ученые и отмечали некоторые ограничения в новаторской методике “считывания мыслей”, они считают, что эта методика может стать альтернативной коммуникацией для людей с нарушением речи.