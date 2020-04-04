Захарова пообещала помощь оставшимся за границей россиянам

04.04.2020, 6:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что оставшиеся за границей россияне получат помощь.

«Я не знаю, проиграли мы эту первую битву или нет. И с кем мы вообще воюем: с вирусом или с самими собой, – сообщила она в Facebook. – Но мы сдаваться не намерены и пройдем этот путь вместе с нашими гражданами».

Захарова рассказал, что «от одного губернатора позвонили» и сказали: «Не надо нам отправлять этих людей».

«Этих? Не наших, что ли?» – сообщила она, добавив, что «пусть они будут людьми МИДа», к тому же «со многими сроднились за эти недели», а от «многих огребли за дело».

Кроме того, «от многих неожиданно услышали слова не только благодарности, но и воодушевления».

Захарова сообщила, что выделенные 500 млн рублей на поддержку в МИД пока не пришли. Средства «должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением», причем «быстро». МИД сообщит, когда «деньги и механизм их применения появятся». После этого «начнется работа по заявлениям от тех, кто действительно нуждается».

Официальный представитель МИДа отметила, что «на посольства, особенно в Азии, ложится непомерная нагрузка и особая ответственность».

МИД выразил готовность «работать вместе с Уполномоченными по правам человека РФ и субъектов Федерации для решения гуманитарных вопросов сограждан». Отмечается, что «их проблемам счета нет». Кроме того, внешнеполитическое ведомство намерено «работать с самими субъектами», чтобы «там своих не забывали».

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что на территории США остается порядка 2 тыс. российских граждан, «изъявивших желание вернуться домой». Формируются списки «на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам». По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом в Россию. Им предоставлена «гостиница с питанием», так как этим людям «некуда было идти из аэропорта» в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. При этом правительство выделило Министерству иностранных дел РФ 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей. Россиянам, находящимся за рубежом и предоставившим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь.