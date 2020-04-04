Мнение: Нельзя беззаботно болтать с корреспонеднтом ТАСС

04.04.2020, 6:25, Разное

Забавная индийская статья, особенно в части живописания агенства ТАСС.

Россия задает вопросы США о происхождении коронавируса

Медицинские работники в защитных костюмах оказывают помощь пациентам с коронавирусом в реанимационном отделении специализированного госпиталя в Ухане, Китай, февраль 2020 г.

Все последние недели с тех пор, как президент США Дональд Трамп вввел в обращение эпитет "китайский вирус", чтобы переименовать коронавирус, Москва сохраняла глубокое молчание.

Наконец, в воскресенье, 29 марта, Москва прервала это молчание. То, что первое заявление России было сделано на уровне российского министерства иностранных дел, делает его особенно многозначительным.

В единственном комментарии "источник в российском МИДе" сказал государственному новостному агентству "ТАСС":

"Для того, чтобы однозначно ответить на вопрос о происхождении, о том, где появился первый случай заболевания, необходимо провести масштабное исследование. Поэтому обвиняющий тон Вашингтона в высказываниях против Китая вызывает откровенное недоумение". Затем источник коснулся утверждения, сделанного в Китае – а именно, что группа американских военнослужащих посетила Ухань, Китай, перед вспышкой заболевания. Источник в российском министерстве иностранных дел сказал:

"Что касается "американского следа" во вспышке коронавируса, то у нас нет сегодня этих данных. Однако мы давно с беспокойством наблюдаем за американской военной и биологической активностью, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ. Другими словами, к США действительно имеются вопросы".

Следует сразу сказать несколько вещей. Любой давний наблюдатель за российской государственной системой, медийной культурой и российской дипломатией знает, что "ТАСС", которое работает под руководством Кремля, не занимается публикацией случайных комментариев неофициально подрабатывающих российских источников.

Что касается российских дипломатов, то даже самый глупый из них понимает, что нельзя беззаботно болтать с корреспонеднтом "ТАСС". И, конечно, "ТАСС" никогда не станет публиковать случайное высказывание такого значения в качестве передовой статьи без разрешения сверху, возможно, даже из Кремля. Это означает, что Россия дает понять, что она знает нечто о происхождении коронавируса, что является скандальным в своем воздействии на мировую политику и международную безопасность. У России крайне привилегированные отношения в плане обмена разведданными с Китаем. Кремль – единственный собеседник, с которым офис президента Си Цзиньпина поддерживает институционную систему обмена важной информацией и координации.

Все эти факторы играют роль при оценке вчерашнего сообщения "ТАСС".

Достаточно сказать, что одним возможным объяснением сообщения "ТАСС"является то, что Москва оповестила Трампа о чем-то, о чем он мог пока не знать.

И действительно, США до сих пор не сделали никакой попытки доказать несостоятельность утверждений Китая. Вместо этого происходит замалчивание в СМИ. Тем временем эксперты высказали мнение, что вряд ли коронавирус был использован кем-то в качестве биологического оружия, но нельзя исключить, что вирус мог "вырваться" во время исследований. Обращает на себя внимание тот факт, что российский "источник" провел недвусмысленное сравнение с тайными попытками американских военных заниматься "биологической активностью" также рядом с российскими границами.

Трамп публично заявил, что его отсылка к "китайскому вирусу" была инстинктивной реакцией на китайские обвинения. С тех пор Трамп добавил, что он перестал использовать это выражение. На самом деле он более чем загладил свою вину, позвонив китайскому президенту Си Цзиньпину, чтобы помириться. После их разговора 27 марта Трамп, казалось, испытал облегчение, что Пекин согласен забыть прошлое и надеется на будущие совместные действия по борьбе с коронавирусом. Трамп написал в Твиттер, использовав необычайно сочувственные выражения, даже выразив свое "уважение" китайской системе: "Только что закончил очень хороший разговор с президентом Китая Си. Подробно обсуждали корона вирус, который сеет хаос во многих частях нашей планеты. Китай настрадался и получил большое понимание вируса. Мы тесно сотрудничаем. Большое уважение!"

В "Синьхуа" появилось необычайно подробное сообщение об этом разговоре, подчеркнувшее, что между Трампом и Си была серьезная дискуссия, и давшее явно понять, что президент США подробно расспросил Си и высказал ободряющие слова: "Подчеркнув, что опыт Китая является для него очень поучительным, он сказал, что лично предпримет усилия, чтобы обеспечить условия, когда Соединенные Штаты и Китай смогут противостоять отвлекающим моментам и сконцентрируются на сотрудничестве против COVID-19".

Упоминания "личных усилий" и "отвлекающих моментов" заслуживают здесь особого внимания. Не поделился ли Си с Трампом тайной? Русские нарушили свое молчание через 2 дня после разговора Трампа с Си.

Однако это еще не конец истории. Редкое заболевание, появившееся в Ухане в конце прошлого года, возможно, устанавливает свое происхождение, добравшись до США и создав катастрофическую ситуацию в Нью-Йорке. Мировую общественность продолжит неотступно преследовать серьезный вопрос: не зародился ли коронавирус изначально в чреве лаборатории Пентагона, разрабатывающей биологическое оружие?

Россия теперь говорит, что у нее есть соответствующая информация. Не проводил ли Пентагон испытания потенциального биологического оружия на двух крупных державах, которых "глубинное государство" в Америке считает главными противниками и смертельной угрозой США? У Москвы есть способ привлечь внимание Белого дома к болезненным темам посредством таких действий в период, когда каналы прямой связи остаются безнадежно заблокированными. Москва прекрасно знает на основе прошлого опыта, что президента США не всегда информируют о махинациях поборников холодной войны из разведывательных и военных ведомств.

Для военно-промышленного комплекса и "глубинного государства", как показывает история, закон не писан. Вспомните прощальную речь президента Дуайта Эйзенхауэра 17 января 1961 года, когда он предупредил страну, чтобы она опасалась возможного влияния военно-промышленного комплекса (ему приписывают создание этого выражения). Эйзенхауэр сказал:

"В государственных органах нам следует опасаться приобретения незаконного влияния, будь то искомого или неискомого, со стороны военно-промышленного комплекса. Возможность катастрофического роста влияния недостойной власти существует и будет сохраняться. Мы не должны позволить влиянию этого сочетания когда-либо поставить под угрозу наши свободы или демократические процессы. Мы не должны ничего принимать как данность. Только бдительное и информированное гражданское население может добиться соответствующего слияния огромного промышленного и военного аппарата обороны с нашими мирными методами и целями, чтобы безопасность и свобода процветали вместе".

Эйзенхауэр знал на основе горького опыта своего президентства, что несмотря на его большую военную биографию и тот факт, что он был единственным генералом, которого избрали президентом в 20-м веке, военно-промышленный комплекс разрушил его усилия по запуску процесса разрядки с СССР.

После знаменитого инцидента с самолетом-шпионом U-2 1 мая 1960 года (всего за несколько дней до встречи в верхах между Эйзенхауэром и советским лидером Никитой Хрущевым в Париже), который привел Кремль в ярость, Эйзенхауэру пришлось отказаться от запланированного визита в Москву в июне для конкретизации его внешнеполитического начинания по разрядке напряженности с СССР, на который удостоенный высоких правительственных наград генерал Второй мировой войны возлагал большие надежды как на свое превосходное президентское наследие.

http://perevodika.ru/articles/1208502.html – цинк

Все строится на предположении, что Кремль что-то знает. И Китай что-то знает. Но можно предположить, что к примеру, Кремль делает вид, что что-то знает и просто поддерживает китайскую линию по обвинений Вашингтона в рамках упомянутой институциональной координации. По хорошему, по истории визита американских специалистов в Ухань, хотелось бы увидеть более-менее серьезное расследование с фактурой, но пока что приходится ограничиваться простым упоминанием. что таки да, они там были и что-то испытывали. Что именно и какова была легенда учений – одни вопросы. В состав группы входили и китайцы, но американских специалистов там было больше и многие были связаны с структурами Пентагона.

PS. Плюс еще из свежатины присланной читателями.

1. Список системообразующих предприятий РФ, которые с 4 апреля будут работать в обычном режиме https://www.interfax.ru/sistemoobrazuyuchieorgangizatisii.html (некоторые прямо скажем удивили)

2. Пандемия и рынок https://prorivists.org/44_covid19/ о столкновении рыночных отношений с коронавирусом

3. Мы проигрываем в пропагандистской войне с Китаем по поводу коронавируса – Такер Карлсон жалуется на неэффективность американской пропаганды по сравнению с китайской