 

Би-би-си проверила искренность благодарности РФ со стороны США и Италии

04.04.2020, 6:08, Новости дня

Не следует искать «скрытый смысл» в российской гумпомощи Италии и США, заявило посольство РФ в Великобритании, обращаясь к Би-би-си.

Посольство отреагировало на публикации в британских СМИ, авторы которых «пытаются найти нестыковки» и «скрытый смысл» в российской гумпомощи. Так, Би-би-си провела «расследование», чтобы проверить «искренность слов благодарности» американцев и итальянцев, передает ТАСС.

Би-би-си заявила, что «сообщения российских коллег о демонстрации в Италии российских флагов и исполнении российского гимна» якобы не полностью соответствуют действительности – «видите ли, в соответствующих репортажах фигурирует только один случай вывешивания флага, а гимн не пели, а проигрывали в записи», отметили в посольстве.

Посольство заявило, что в Би-би-си проделали «большую, видимо, кому-то нужную расследовательскую работу». Однако в материале не сообщалось, что о помощи попросил глава правительства Италии Джузеппе Конте. Не раскрывались и объемы этой помощи. 

Российская сторона подчеркнула, что помощь оказана «на безвозмездной основе, носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой». Москва продемонстрировала «солидарность с итальянским народом» и с США «вне зависимости от политической конъюнктуры». Это «пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия».

«Хотелось бы, чтобы свобода слова и СМИ – также одно из важнейших достижений цивилизации – использовалась ради добросовестного распространения правдивой информации», – говорится в сообщении.

Посольство пожелало Би-би-си «и их британским коллегам успехов в этом деле».

Напомним, РФ оказала помощь в борьбе с коронавирусом ряду стран, включая Италию и США.



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