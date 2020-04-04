Пасха, земля, Приват. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

04.04.2020, 6:04, Новости дня

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме.

В 2020 году Пасху празднуют 19 апреля. В Украине, где, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, а 23 скончались, введен карантин.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Документом предлагается ввести запрет возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” еженедельно с 6 сентября 2019 года.

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Видео: Shuster online / YouTube