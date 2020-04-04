Уманский: Фильмы собираетесь снимать? Какие фильмы? Как вы их намерены снимать в условиях карантина?

04.04.2020, 6:04, Новости дня

Секвестр государственного бюджета Украины на 2020 год, на котором настаивает правительство, является необходимой мерой, заявил в интервью LB.ua, которое вышло 2 апреля, экс-министр финансов Игорь Уманский.

“Многие возмущались: как можно остановить подготовку к Олимпийским играм? Подождите, какие Олимпийские игры? Их все равно не будет! А мы из бюджета еще на это деньги станем тратить? Ребята-спортсмены готовились, все понимаю, но в этом году, извините, без Олимпиады. Фильмы собираетесь снимать? Какие фильмы? Как вы их намерены снимать в условиях карантина? У меня подход очень простой: я режу все “хотелки”, весь этот ГФРР (Государственный фонд регионального развития. – “ГОРДОН”), дороги, строительство аэропортов, стадионов. Какие аэропорты, если у нас авиасообщение, по большому счету, остановлено?” – сказал Уманский.

Он отметил, что в проекте, который он разрабатывал, пришлось в три раза увеличить дефицит бюджета.

“После коронавируса, опять же, можем возобновить соответствующие бюджетные программы, если они будут целесообразны”, – считает экс-министр.

По его мнению, для преодоления кризиса Украина не может воспользоваться опытом Испании, Италии, Франции, Германии или других европейских стран, поскольку “они богатые, у них накоплен “жирок”, которого нет у Украины, но Минфин инициировал ряд законопроектов для преодоления кризиса.

“Я выписал три законопроекта, которые на самом деле очень связаны. Потому что Бюджетный кодекс – он обрисовывает, выписывает общие процедуры. Закон про стабфонд – временная история. Закон про изменение в бюджет – бюджетная политика на этот год, исходя из той законодательной базы, которая есть. Итого что мы имеем? Уменьшение доходной части, необходимость создания стабфонда и инструментария, как он должен работать. Главный – закон о стабфонде. Сейчас никто не может просчитать, понять, что будет завтра, какие вызовы последуют, как на них реагировать и сколько средств на это понадобится. Сегодня нужно добавить зарплату медикам, завтра нужно обеспечить какие-то эвакуационные вещи, послезавтра – закупать оборудование и т.д.”, – объяснил министр.

Он признал, что в законопроекте выписывались возможности ручного управления бюджетом, но сказал, что другого выхода не видел, потому что “Верховная Рада не может каждый раз согласовывать и голосовать подобные изменения в бюджет – реагировать следует немедленно”.

Уманский возмутился, что премьер-министр Денис Шмыгаль передал черновой вариант проекта закона о внесении изменений в бюджет депутатам, хотя его не успели рассмотреть даже члены правительства.

“И никто из министров не спросил: а что, собственно, происходит? Почему без решения Кабмина премьер согласовывает с депутатами какие-то цифры?” – сказал экс-министр.

Верховная Рада рассматривала законопроект о внесении поправок в госбюджет-2020, разработанный Уманским, на внеочередном заседании 30 марта. Для его принятия не хватило три голоса. Шмыгаль считает, что парламент вернется к этому вопросу на следующей неделе, он пообещал, что правительство учтет предложения депутатов.

Законопроект предусматривал, что доходы госбюджета в 2020 году уменьшатся с 1,096 трлн грн до 972,6 млрд грн, а расходы увеличатся с 1,184 трлн грн до 1,263 трлн грн. Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который проанализировал предлагаемые изменения, заявил, что правительство предложило сократить финансирование гуманитарной политики на 41%.

“Финансирование спорта (без учета Олимпиады) сокращается на 43%! На 100% сокращаются (то есть уничтожаются) все программы Украинского культурного фонда, Украинского института книги, Госкино, Гостуризма, останавливается строительство музея Голодомора, музея Небесной сотни, не создается музей современного искусства”, – написал Бородянский в Facebook 26 марта.

Цифри для роздумів, яку країну будує новий урядЗбільшує витрати загального фонду бюджету на 96 млрд. гривень, на 41%… Posted by Володимир Бородянський on Neljapäev, 26. märts 2020