Илларионов: Шнуров после ухода в политику решит свои материальные вопросы

04.04.2020, 6:04, Новости дня

Российский певец и музыкант Сергей Шнуров уходом в политику решит свои материальные проблемы, заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“Он решит свои материальные вопросы. И поэтому перспективы эти будут, я уверен, достигнуты”, – сказал экс-советник Путина.

По словам Илларионова, он не поклонник творчества Шнурова.

“Его политическое творчество находится примерно на таком же уровне, как и эстетическое, с моей точки зрения”, – считает эксперт.

Илларионов: Чем дольше Зеленский будет находиться на посту президента, тем больше ущерба нанесет Украине. Не желая этого. Читайте полную версию интервью

В феврале фронтмен группы “Ленинград” Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что “с ним будет веселее”.

О намерении заняться политикой Шнуров объявил за месяц до вступления в партию.