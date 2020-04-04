Духовные лидеры трех конфессий призывают верующих к самоизоляции

04.04.2020, 5:55, Новости дня

Патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом оставаться дома, попросил у столичных властей оказать содействие с трансляцией богослужений. Особенно актуально это с приближением Пасхи. Что предлагают в РПЦ и как еще пытаются поддержать верующих в период самоизоляции.

Время ограничений совпало с Великим Постом. В своем послании к верующим, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал православных христиан оставаться дома.

"Многие из нас должны возложить на себя подвиг пребывания в жилищах. Таковым говорю — пусть место ваше станет пустыней вашего молитвенного труда по Евангельскому слову. Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел", — обратился к верующим Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси.

Ограничения, убеждены духовные лидеры, в такой ситуации сыграет лишь на пользу. Духовное управление мусульман РФ организовало онлайн-трансляции молитв, бесед со священнослужителями.

"Мы, мусульмане, попали в период трех священных месяцев, те месяцы, в которые правоверным мусульманам – в связи с приближением 24 апреля, мы вступаем в пост Рамадан, как никогда прекрасно проводить молитвы дома, совещаться с детьми, уделить им больше внимания", — отметил Дамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Духовное управление мусульман РФ организовало онлайн-трансляции молитв, бесед со священнослужителями. Чтобы последователи ислама молились у себя. С таким призывом в Дагестане к жителям обратился муфтий Республики.

Ограничено посещение не только храмов, мечетей, но и синагог. А также иудейских общинных центров и учебных заведений. Общение с раввинами продолжается через интернет.

"Перевели на онлайн, есть общественные чтения онлайн – ведем массу уроков, в том числе праздник Пейсах скоро, и все законы, связанные с организацией Пейсаха требуют большого объяснения. И все уроки начинаются с объяснения необходимости находиться дома", — заверил Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России.

Отменены общие чтения Торы, посвященные наступлению Шаббата. Но это не мешает верующим проводить обряды в кругу семьи.

Представители разных конфессий говорят об одном. Сейчас важно оставаться дома, чтобы уберечь от опасного вируса не только себя, но и ближних.