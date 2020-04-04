Записи тысяч частных видеозвонков попали в открытый доступ

04.04.2020, 5:55, Новости дня

По данным СМИ, записи нескольких тысяч частных видеозвонков, осуществленных с использованием сервиса видеоконференций Zoom , оказались в открытом доступе.

Среди загруженных на видеохостинги Youtube и Vimeo были рабочие конференции, занятия в школе, частные разговоры. Пользователи, чьи разговоры оказались в интернете, не знали, что их видеозвонок записывается, передает ТАСС.

Ранее житель американского Сакраменто на компанию Zoom Video Communications за якобы имевшее место разглашение третьим лицам конфиденциальной информации. Истец утверждает, что при установке или открытии приложения Zoom сервис без уведомления передает информацию о пользователе третьей стороне.

В последнее время на фоне распространения коронавируса популярность Zoom особенно возросла, так как люди по всему миру переходят на удаленную работу или учебу. В результате с начала текущего года стоимость акций компании увеличилась более чем в два раза.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. По оценке Forbes, в настоящее время его состояние оценивается в 6,5 миллиарда долларов.