Суррогатный алкоголь унес жизни 16 жителей Перу

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04.04.2020, 5:55, Новости дня

В Перу в результате отравления алкоголем сомнительного происхождения, полученным в результате попытки провести дезинфекцию организма на фоне распространения коронавируса, скончались 16 человек. Суррогатный алкоголь конфискован полицией.

По последним данным, сейчас в Перу насчитывается 1595 случаев заражения COVID-19, 61 человек скончался, передает РИА Новости.



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