Оскар Кучера поделился советами, как разнообразить досуг на карантине

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04.04.2020, 5:53, Разное

Оскар Кучера поддерживает мировой челлендж, призывая людей сидеть дома. Актер рассказал, как много занятий можно найти для себя на карантине.
По всему миру знаменитости участвуют в челлендже #Оставайся дома. Российские артисты тоже к нему подключились, показывая, что в изоляции нет ничего страшного. В этот период можно начать заниматься той деятельностью, на которую никогда нет времени. Оскар Кучера также решил присоединиться к флешмобу и сочинил стихотворение о карантине.

Также актер поделился с читателями издания «7Дней.ru» идеями, как полезно проводить время сидя дома. Кучера рассказывает, где найти увлекательную книгу, сколько блюд можно готовить из гречки, что лучше всего смотреть в Сети, и какой сериал круче.



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