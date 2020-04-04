Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
04.04.2020, 5:48, Новости дня
В помощь Нью-Йорку направлена военная похоронная команда, сообщил Пентагон.
Северное командование США направило 42 военнослужащих из 54-й квартирмейстерской роты по запросу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для «помощи гражданским властям».
С базы Форт Ли военных перебросили на базу Магуайр – Дикс – Лейкхерст (Нью-Джерси), передает ТАСС.
Указывается, что в Нью-Йорк направлены «хорошо подготовленные специалисты», которые помогут с «печальной обязанностью должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии»
CNN сообщала, что Пентагон выполняет запроса о заготовке 100 тыс. мешков для транспортировки умерших.
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