Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

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04.04.2020, 5:48, Новости дня

В помощь Нью-Йорку направлена военная похоронная команда, сообщил Пентагон.

Северное командование США направило 42 военнослужащих из 54-й квартирмейстерской роты по запросу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям для «помощи гражданским властям».

С базы Форт Ли военных перебросили на базу Магуайр – Дикс – Лейкхерст (Нью-Джерси), передает ТАСС.

Указывается, что в Нью-Йорк направлены «хорошо подготовленные специалисты», которые помогут с «печальной обязанностью должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии»

CNN сообщала, что Пентагон выполняет запроса о заготовке 100 тыс. мешков для транспортировки умерших.



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