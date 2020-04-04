США прекратят экспорт средств индивидуальной защиты

04.04.2020, 5:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий прекратить экспорт в другие страны медицинских респираторов N-95 и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

В своем заявлении Трамп отметил, что его указ «является еще одним шагом в нашей продолжающейся борьбе против создания тайных запасов, взвинчивания цен и спекуляций путем предотвращения вредного экспорта критически необходимых средств индивидуальной защиты».