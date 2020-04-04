 

США прекратят экспорт средств индивидуальной защиты

04.04.2020, 5:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий прекратить экспорт в другие страны медицинских респираторов N-95 и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

В своем заявлении Трамп отметил, что его указ «является еще одним шагом в нашей продолжающейся борьбе против создания тайных запасов, взвинчивания цен и спекуляций путем предотвращения вредного экспорта критически необходимых средств индивидуальной защиты».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / СБУ подозревает чиновников “Укрзалізниці” в незаконной добыче гранита

13.03 / ЦСКП обсудил технологические перемены и задачи нацпроектов

26.02 / США передали Украине палаточный городок стоимостью в $1,5 млн

25.02 / Влюбленных людей можно определить по походке

09.03 / Разумков заявил, что у него “достаточно хорошие отношения” с Зеленским. СМИ писали, что у них конфликт

28.03 / Киев не стал подписывать гарантии соблюдения перемирия с ДНР и ЛНР

30.03 / По факту ранения ребенка в Москве возбудили дело

12.03 / НБУ продал на межбанке еще $220 млн для стабилизации курса

13.02 / Путин предложил подумать о закреплении в Конституции статуса державы-победительницы

20.02 / Двое российских моряков приговорены в Греции к 395 годам тюрьмы на двоих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска