La Croix – на даче с Пушкиным — спасаясь от коронавируса, москвичи возвращаются в деревни

04.04.2020, 5:20, Новости дня

После того как эпидемия коронавируса добралась до России, многие москвичи решили уехать из столицы и провести карантин на даче, рассказывает La Croix. Один из них, пенсионер Валерий Шиптов, рассказал французскому изданию, что очень доволен деревенской жизнью и собирается перечитать Пушкина, для которого холерный карантин в Болдино обернулся самым плодотворным творческим периодом.



Reuters

«Как это часто бывает в России, всё начинается и заканчивается Александром Пушкиным», — пишет La Croix в своей статье о том, как москвичи на время эпидемии коронавируса самоизолируются в деревне. Один из них, 71-летний Валерий Шиптов, недавно тоже переехал на дачу. Наследие СССР, этот «уголок спокойствия для homo soveticus» вдали от города и его правил, остаётся и теперь любимым убежищем многих россиян.

«В разгар кризиса с коронавирусом перечитаем стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда охватила всю страну и вынудила его (Пушкина. — ИноТВ) остаться на карантине в деревне, — рассказал французской газете Валерий Шиптов. — Он обращается к нам в этих стихах, написанных в 1827 году: «Всё утрясётся, всё пройдёт,/ Уйдут печали и тревоги,/ Вновь станут гладкими дороги/ И сад, как прежде, зацветёт»*. Для «поэта русской души», как называет Пушкина издание, то время в заточении вдали от Москвы стало одним из самых продуктивных периодов его литературной жизни. Для более скромного Шиптова это момент воссоединения семьи: вместе с ним в деревню отправилась его жена и семилетняя внучка Василина.

«Обычно мы все живём в Москве, но теперь с коронавирусом жить там стало опасно», — объяснил собеседник издания. Как и многие другие, он воплощает солидарность между поколениями в стране, где традиционно бабушки и дедушки остаются активными членами семьи во всех областях: очень часто после выхода на пенсию они находят работу с частичной занятостью, но, главное, занимаются внуками. «С Василиной мы никогда не заскучаем! Её родителям пришлось остаться работать в Москве. На даче, всего в 50 километрах от столицы, ею занимаемся мы: игры, прогулки и дистанционные задания», — описал свои занятия Валерий Шиптов. С некоторых пор он умеет пользоваться WhatsApp и школьным сайтом. Хотя в деревне нет Wi-Fi, мобильная связь достаточно хорошая, а на самой даче есть отопление, водопровод и магазин за углом. «Мы выходим по минимуму», — подчёркивает пенсионер, который рад такой «импровизированной» жизни.

Дача по определению традиционно является запасным вариантом для многих русских. В этих деревянных домиках с огородами за пределами города продолжают в некотором роде жить негласные социально-экономические реалии «общественного договора» между советским режимом и трудящимися массами. В то время работа на заводах и на местах приносила низкий заработок, поэтому рабочие и должностные лица бесплатно получали участок земли в пригороде. В современной РФ кроме консервирования овощей, сказок на ночь и вылазок в лес дача предлагает уголок свободы, уединения — и безопасности от коронавируса. «С нашими яблонями и собранием сочинений Пушкина у нас есть всё, чтобы дождаться конца эпидемии», — с улыбкой заверил Валерий Шиптов корреспондента La Croix.



* Как выяснила «Комсомольская правда», это популярное в интернете стихотворение является фейком сетевого поэта из Казахстана (прим. ИноТВ).