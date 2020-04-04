 

Мнение: Репрессированные расхитители

04.04.2020, 5:10, Разное

Примечательная справка ОГПУ от 8 октября 1932 года где товарищу Сталину докладывают о борьбе с хищениями и приводят цифры по расстрелам и посадкам.

Докладная записка ОГПУ о количестве привлеченных органами ОГПУ за хищения на 1 октября 1932 г.

8 октября 1932 г.
№ 40532
Секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину

На 1 октября органами ОГПУ арестовано, по неполным сведениям, по делам о хищениях 44 625 человек. Вынесены приговоры Коллегии ОГПУ на 5600 человек, из которых приговорено: к расстрелу — 285 человек, из них 230 приговоров вынесено с 15 сентября 1932 г. (с момента издания инструкции о порядке применения декрета), к 10 г[одам] лагеря — 1255 человек, свыше 5 и до 10 [лет] — 1137 человек, 5 г[одам] лагеря — 457 человек, от 3 до 5 лет — 1856 человек, ниже 3 лет — 610 человек. Итого 5600 человек.

По социальному составу осужденные разделяются на кулаков, торговцев и спекулянтов — 2362 человека, служащих и работников торг[овой] и кооперативной сети — 1604 человека,; единоличников — 990 человек, колхозников 544 человека, прочих — 100 человек. Итого 5600 человек.

Из указанного количества приговоров около 60 % падает на хищения в торговой и кооперативной сети и около 40 % — на хищения совхозного и колхозного имущества.

http://istmat.info/node/62512 – цинк

Разумеется, и этих деятелей тоже пытаются представить "невинными жертвами кровавого режима".

Источник: Colonel Cassad



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