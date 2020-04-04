Мнение: Письмо: “Надо нескольких любить”

04.04.2020, 5:06, Разное

Для самостоятельного разбора.

snow_bars96

Здравствуйте, нужно ваше мнение насчет моей ситуации, я в сильной аддикции, и не понимаю что делать.

Мне 23. Познакомился с И. на мамбе., в 21, ей 31 было тогда. К слову, она тоже читает ваш блог и познакомила меня с ним. До этого не мог никак найти себе женщину(чисто секс), потому что я никого не мог заинтересовать по переписке, были плохо сделанные фотки(хотя спортивное рельефное тело, я их выставил, но никому это нахрен не надо было).

Я по странице подумал что она ищет какого нибудь лоха, чтоб развести его на бабки. Ну и написал ей че то такое. Она мне стала отвечать по одной там причине, увидела на моей странице общую с ее интересами тему. Потом, ее удивило, что я кавказец, и типа умный. Ну в общем, заобщались, меня очень очень затянуло общение, общаться было очень легко. Сначала мы оба общались друг с другом саркастично, она ради стеба, я ради стеба, но если честно, она мне сразу понравилась по общению, в дальнейшем я понял, что она вообще нравится всем, кто нравится ей, она очень легко влюбляет человека.

Ну в общем, я ей тоже понравился, по общению, но тут дело чисто в ней, у меня хреновые границы, я не умею общаться с женщинами, только с ней все шло так легко. Ну и ещё я общался с некоторыми, чисто ради получения энергии от симпатии ко мне, ну и прост нравилось. Но я ни в кого так не влюблялся. Понравилось общение, я понял по тому, как она со мной общается, потому что ей либо человек нравится, либо она с ним как с шелухой общается. Помимо меня, еще с несколькими общалась на мамбе, но потом перестала.

У меня есть проблема с отеками, плюс аддикции к жратве, но тк в случае чего я худею оч быстро, и из за пухлой рожи, я понял, что это отеки(ну и она указала на это). Также, у меня была фрустрация ресурса имиджа, мне было плевать на одежду, не понимал какая вообще разница, хотя мне было не плевать на свое тело, оч хотел сухое рельефное тело, ибо оно нравится женщинам. Ну и периодически, когда я перебарывал аддикцию, я из пухляка превращался в симп парня с хорошей фигурой(ну по её словам, и еще некоторых людей).

Общались мы, общались, я ясно видел симпатию с ее стороны, это всегда очевидно, нравлюсь ли я человеку, или ему плевать на меня, даже несмотря на мои недостатки. Что у меня нет бабок, живу с мамой, работа то есть то нет, и отекший. Говорит, нравилось общение, ум.

Но она не приезжала, иногда собиралась, но потом соскакивала резко. Рассказывала о своем бывшем, что прожила с ним 9 лет, была в дисьалансе(она минус), он ее не любил, а она была в короне и любила. И как то, он ей изменил, и у нее пропали чувства. И что в жизни с ним, она потеряла все ресурсы, имидж на дне, обаяние пропало, и тд, и вот потихоньку после расхода восстанавливалась. Потом, она типа была занята, ремонт делала, нет времени на любовь. Ну я не тянул ее, я просто общался с ней на той дистанции которая ей была норм, и так наши чувства росли. Однажды, мне надоело, что она не приезжает, и я кинул ей фотки, где я с бабами, и типа я с ними спал. У нее есть такой бзик, что она считает большинство баб вокруг мусором и шлюхами, и не любит, когда мужик трахает всех подряд, весь этот мусор(с учетом того, как она нравится мужчинам, имеет право так считать, они именно влюбляются в нее, ибо скромная, умная, уважительная). Ну а я был девственником на тот момент, это тоже ей понравилось.

В общем, приехала, типа, чтоб я никого не трахнул. С тех пор мы начали встречаться и спать периодически. Она рассказала, почему не приезжала, потому что у нее есть ребенок, и что ресурсы ее на дне, она была дико неуверена в себе после отношений с бывшим, считала себя дном, ибо слилась ему и прочее. Я подготовился к приезду, подслил свои отеки, был в норм форме, ну и она сказала, что я красивее в реале, чем на фотках. На фотках я страшный, но начала мутить со мной, потому что прикольный типа, по общению и характеру, и тд и тп. Говорила до встречи, что я онегин нерыба, потом стала говорить, что я печорин, типа весь такой в границах, общение очень нравится, и любящий, но конечно, это все хрень, потому что дело в ней, я дно, не интересное девушкам. Про себя говорила, что она белоснежка, она может любить нескольких, и не хочет одного, я был непротив, при условии того, что она реально меня любила бы. И типа типа этом плане слилась бывшему, он ей запрещал, но она слишком его любила, и в том числе из за этого потеряла себя. Ну я реально был непротив, а что такого собственно.

И тут, у меня началась какая то фигня, через месяц полтора. Её фигура была для меня огромной, и я считал себя никчемным, внешки нет, бабок нет, женщинам я не интересен, все её парни до этого были очень популярны у женщин, в общем, прокачаны в этом и имидже тоже, а я на их фоне мусор. Я ей говорил об этом, унижал себя, пытался расстаться, но не мог никак, потому что у нее была тяга ко мне. Она все это терпела, и у нее еще были чувства ко мне, до тех пор, пока она не переехала ко мне.

Там то все и началось. Хотя началось еще за 3 недели до этого. Я прям конкретно начал ныть, что давай расстанемся, я дно, и тд, унижал себя в общем, а ее возвышал. Я искренне пытался расстаться, разорвать отношения, но не получалось у меня от нее отвязаться. Она мне говорила, что я нравлюсь ей, даже несмотря на мои недостатки, но я вообще не понимал че за прикол, я ей писал, ну все равно ты других любила гораздо больше. Она мне потом написала, что влечение пропало, я написал “стоп, все, больше не буду такое писать”, ибо испугался ее потерять, кайфа ее любви ко мне, ибо во время встреч я видел ее любовь.

Переехала. Я приставал к ней при ребенке, ну типа, что такого, ей это не нравилось, влечение пропало. потом мы 3 недели не общались. Я думал, что все, расстаемся, но она ко мне пристала сама, и вроде помирились. Но в течение месяцев 4х, у меня были вот такие вот загоны, бзики, я не проговаривал их, но я периодически агрессировал, на что то такое, огрызался на нее и ее ребенка.

И вот значит она мне говорит, что у нее остались ко мне дружеские чувства лишь, общаться хочет, но встречаться нет, разонравился как мч. Говорит, что я в апатии, депрессии, на работу плевать, на деньги плевать, на все материальное в общем, и что я сижу на шее у матери. Я на тот момент проходил курсы фитнес тренера, но не смог, не освоил программу. Потом искал работу, но не получалось, потому что не было военника. Я говорил ей, что мне не плевать ни на что, я не такой, мне не нравится сидеть на нее у матери, в общем, оправдывался и спорил. Мы так прожили еще два месяца, думал, за это время я наконец нашел работу и вошёл в свою пиковую форму по внешности, но у нее не вернулись чувства ко мне. Я её спрашивал, почему до этого её все устраивало, было влечение, она говорит, одно дело, когда встречаешься иногда, другое, когда видишь каждый день в течение долгого времени, и она поняла, что я не её. Я ее выгнал, когда уже не было сил терпеть её присутствие.

Она собиралась делать кухню в моей квартире, она мне ее сама привезла. До этого сделала привезла шкафы и сделала, и ещё там кое что. Я говорю, что не хочу видеться с тобой, ты меня не любишь, а я люблю, давай расстанемся. Не надо делать все это, потому что тебе жалко мою мать. Говорит, что делает это, потому что хочет нам обоим добра. Нагрубил, сказал ей, чтоб кинула в чс. Пишет моей матери, мол пришел ли я в себя. Меня накрыло, я попросил чтоб вынула из чс, и решил с ней просто общаться, у меня была вера, что чувства её вернутся на дистанции. Она рвалась делать кухню у меня. Потом, я снова понял, что нихрена не вернется, через часов 10, и снова говорил ей, давай перестанем общаться, прошу тебя, кинь меня в чс, я парень в аддикции, не могу перестать общаться с тобой. Игнор. Еще раза 4 так ей ныл, еще говорил, что я её недостоин, игнорит, пишет только то что сама хочет.

Я понял, что не могу себя перебарывать, и решил просто общаться. Недельки две так пообщался подружески, потом наступил короновирус. У нее началась паника, и она мне это изливала, и говорит, что мол надо валить. Я говорил, что давай не будем видеться, зачем ты это делаешь, кароче, я был очень слаб, но я хотя бы денежно не вкладывался, от этой мысли мне было противно, такое унижение. Она меня очень сильно уговаривала свалить далеко. Я ей писал, прости, не получится, моя мать не поедет, я её не оставлю. Говорит, что потом перевезем, она сама захочет. Я решил написать ей прощальное “я тебя люблю”, и тут она пишет мне, что тоже меня любит. И дня хватило, чтоб я расстаял, и поехал с ней. Вез нас один парень, очень хороший мужик, симпатичный, зарабатывает больше меня(я 30 до карантина он 100 до сих пор). Нашла его на мамбе, согласился нас бесплатно отвести в его частный дом. Я поехал, мы сели.

И тут я вижу, что она ему нравится, и неслабо так, он тоже в нее втюрился. И она вполне непротив всего этого. Я ей говорю “скажи, ты спала с ним? я непротив, но мне кажется, ты не любишь меня, скажи честно, зачем ты взяла меня с собой”. Отвечает “разве мы не друзья? Я с ним тоже вроде дружить собиралась”. Я говорю “Я тебе говорил раз 100, что я не хочу с тобой дружить, я тебя люблю, ты нет, я просил не отвечать мне, кинуть в чс, пожалеть мои чувства. Зачем ты сказала что любишь меня? “. Она отвечает “ну это было когда мы оба не знали куда свалить, и ты не говорил, что ты не хочешь дружбы”.

Я ей сказал, что сейчас приедем, и он отвезет меня обратно, он собирался. В моменты остановок я ей говорил, что это последние моменты, когда мы видимся, больше мы друг друга никогда не увидим. Она просила очень сильно не уезжать, мол, что не попасть в эту жопу. Я ей отвечал, зачем она взяла меня с собой, плюс еще и опекает меня, я ни грамма не вкладываюсь. Я в принципе не только из за неё хотел свалить, из за карантина мне было нечего делать, и захотелось хоть что то поменять в своей жалкой жизни, и подышать свежим воздухом. Она ответила “ты меня волнуешь”. Я отвечаю “с чего, ты не любишь меня”, она “ты хороший человек”. Блин, я постоянно из за вот этой хрени не мог отлипнуть, я никогда в неё не вкладывался материально, но все же, чувствую себя униженным.

Потом, я увидел как тот парень чуть больше стал приставать, ну там руки на колени класть, гладить руки ее, она была непротив. По общению увидел, что он ей очень симпатичен. Спросил ее “Ты с ним все таки решила встречаться?”, отвечает “походу решила”, я “что со мной, у нас ничего не выйдет?”, говорит “не выйдет”.

Ну собственно я не удивлён, этот парень гораздо лучше меня, это было очевидно, у меня не было иллюзий. Он очень хороший, мы с ним общаемся, он мне симпатичен, только уважение к нему. Ну и опять не хотела чтоб я уезжал, хотела чтоб мать моя тоже переехала.

Вот мы приехали, я жду, когда тот парень поедет обратно и меня возьмет. Спрашивал меня он про И., я рассказал, что она очень хорошая.

Скажите свое мнение обо всей это дичи пожалуйста. У нас может с ей что то начаться снова, или я своими самоунижениями, решетом, убил в ней все окончательно? Что мне делать вообще? У меня каша в голове, у меня чувство унижения, я очень хочу сделать себе имидж, заработать бабки, такой тяги никогда не было, лишь бы стать норм и убрать это чувство унижения. Меня это волнует больше, но и не хочу вернуть, и непротив делить с ним, и я понял, что концентрироваться на одной женщине это вредно, надо нескольких любить, но я незнаю, как нравится им пока что.

Очень важно сейчас ваше мнение, заранее благодарю, ваш блог просто замечательный.