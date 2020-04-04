Антон Геращенко призвал сообщать в полицию о случаях нарушения украинцами условий самоизоляции

04.04.2020, 4:50, Новости дня

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал украинцев сообщать в полицию о фактах нарушения гражданами правил изоляции. Об этом он написал в Facebook.

“29 марта из Бангкока рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. В качестве адреса, где она обещала быть в самоизоляции, она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве”, – рассказал он.

Однако, по словам Геращенко, женщина стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть зараженными коронавирусом.

“Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания. Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительства Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тыс. грн”, – сообщил замглавы МВД.

Он отметил, что пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию выполняют участковые офицеры полиции и патрульные.

29 марта из Бангкока рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова.Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым, она должна была 14 дней находиться в самоизоляции.В качестве адреса, где она обещала быть на самоизоляции, она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.Вместо соблюдения режима самоизоляции Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая, таким образом, их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолёте от других пассажиров во время многочасового перелёта.Ведь именно для того и нужен режим карантина и самоизоляции, чтобы те, кто приехал из других стран не стали инфицировать других людей.Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещённых в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания.Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 000 гривен.Если выяснится, что Ладимира таки была инфицирована COVID-19 (чего мы ей конечно не желаем) и из-за нарушения режима самоизоляции от неё заразились другие граждане, то ей может быть предъявлено обвинения и по 325 статье Криминального кодекса – нарушение санитарных правил, повлёкшие за собой тяжкие последствия. Не будьте таким как Ладимира! Не нарушайте условий карантина! Берегите здоровье других украинцев.Они тоже хотят жить, быть здоровыми и отдыхать в Таиланде, как и Ладимира.Если вам стало известно о нарушении условий самоизоляции гражданами, которые обязаны воздерживаться от общения с другими людьми для борьбы с эпидемией, пожалуйста, звоните "102".По состоянию на 3 апреля Национальной полицией составлено более 3600 протоколов о нарушениях правил карантина…П. С. До тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции – эту функцию выполняют простые участковые офицеры полиции и патрульные.Спасибо им большое за их трудную и опасную работу по контролю за режимом карантина в целях сохранения жизней и здоровья миллионов украинцев.А Ладимире и всем ее друзьям и родным я желаю быть здоровыми и законопослушными гражданами. Posted by Антон Геращенко on Reede, 3. aprill 2020

2 апреля Геращенко рассказал, что невозможно тотально контролировать всех граждан Украины, которые после объявления пандемии коронавирусной инфекции вернулись в страну из-за границы.

По данным МВД на 3 апреля, уже составили 3566 админпротоколов за нарушение правил карантина и 153 протокола – за нарушение режима самоизоляции, по результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. грн.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, из них 19 вылечились, а 23 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,06 млн человек, из них более 223 тыс. выздоровели, а более 56 тыс. умерли.