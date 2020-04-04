Во Львовской области управляемая зенитная ракета упала в частный двор

04.04.2020, 4:50, Новости дня

2 апреля во двор частной усадьбы в селе Верещица Львовской области недалеко от Новояворовского полигона упал неразорвавшийся боеприпас. Об этом 3 марта проинформировала в Facebook Военная служба правопорядка (ВСП) в Вооруженных силах Украины.

“Около 17.15 вблизи территории Международного центра миротворчества и безопасности (поселок Старычи, Львовская область) произошло падение неразорвавшегося боеприпаса на территории двора частного дома (село Верещица Яворовского района Львовской области). В результате падения боеприпаса материального ущерба гражданскому населению не нанесено, пострадавших нет”, – сказано в сообщении.

В ВСП отметили, что через 45 минут на место падения прибыли саперы, которые изъяли боеприпас и провели разминирование местности.

Открыто уголовное производство, рассказали в ведомстве.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что в частный двор залетела управляемая зенитная ракета, информирует сайт Министерства обороны.

“Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор… Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии”, – рассказал министр.

Он заявил, что наиболее вероятной причиной падения ракеты в частный двор является ее техническая неисправность.

Ракета, по словам Тарана, изготовлена в 1985 году, в 2019 году ее проверили и признали пригодной для использования, “но сказалась устарелость бортовой аппаратуры”.