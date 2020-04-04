В Украине работает 26 лабораторий по выявлению коронавируса – Офис президента

04.04.2020, 4:50, Новости дня

В Украине работает 26 лабораторий по определению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сейчас в Украине работает на сегодняшний день 26 лабораторий, и каждый день они добавляются… Каждый день группа вирусологов перелетает с места на место, чтобы не было потеряно ни одного часа или минуты. Они перелетают и делают так, чтобы эти лаборатории работали на полную”, – сказал он.

По данным замглавы ОПУ, три специальные мобильные лаборатории есть у Вооруженных сил Украины. Тимошенко не исключил, что эти лаборатории могут использовать для тестирования в местах обсервации, в частности, в Борисполе.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, из них 19 вылечились, а 23 скончались.

В связи с коронавирусом в Украине введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,06 млн человек, из них более 223 тыс. выздоровели, а более 56 тыс. умерли.