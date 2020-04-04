 

Владимир Уйба представлен правительству Республики Коми

04.04.2020, 4:43, Новости дня

Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил региональному правительству временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Владимира Уйбу

Он отметил, что, в первую очередь, будут востребованы профессиональные знания и компетенции Владимира Уйбы, что обусловлено сложившейся ситуацией в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первоочередной задачей государственных органов полпред обозначил принятие срочных и решительных мер по купированию очага заражения коронавирусом в Эжвинском районе Сыктывкара и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Как сообщалось, в минувший четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Коми Сергея Гапликова. На этот пост временно исполняющим обязанности назначен заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

Уж 3 апреля временно исполняющий обязанности главы Республики Коми подписал Указ, в соответствии с которым режим самоизоляции в Республике Коми продлен до 30 апреля. Проживающим в регионе гражданам запрещено покидать места проживания, за исключением обращения за медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена. Также разрешено ходить в магазин, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор, передает РИА Новости.



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