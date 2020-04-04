В ДТП под Красноярском пострадали 6 человек
04.04.2020, 4:43, Новости дня
Следовавший из Хакасии рейсовый автобус опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 апреля, по местному времени, сообщает РИА Новости. Всего в салоне находились 14 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. Шестеро пострадавших были доставлены в больницу Дивногорска с ушибами, тяжелых травм нет.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет